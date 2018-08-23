Необходимо разработать дизайн страницы "Портфолио"

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок178 просмотров

Доброго времени суток.

Нам необходимо разработать дизайн для страницы "Портфолио".

Пример дизайна Вы можете увидеть здесь: http://themove.kz/move3/

Планируется кожаный фон, прошитый золотыми нитками.(пример во вложении)

Нам нужен стильный современный и солидный дизайн, который мог бы оказывать положительное влияние на клиентов.

Он должен смотреться дорого и стильно.   

Также вверху необходимо добавить фильтр:"Интернет-магазины", "Корпоративные сайты", "Landing page", "Веб-порталы", "Другое".

На странице должны присутствовать:

Кнопка "Показать сеткой" 

Стрелки "Влево" "Вправо"

Все проекты в портфолио должны располагаться горизонтально. Ждем от Вас оригинальных и интересных предложений!

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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