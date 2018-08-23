Срочно: Аудит и редизайн страницы автосалона только дизайн и функционал. Вёрста и программинг не требуется
Необходимо разработать дизайн страницы "Портфолио"
Доброго времени суток.
Нам необходимо разработать дизайн для страницы "Портфолио".
Пример дизайна Вы можете увидеть здесь: http://themove.kz/move3/
Планируется кожаный фон, прошитый золотыми нитками.(пример во вложении)
Нам нужен стильный современный и солидный дизайн, который мог бы оказывать положительное влияние на клиентов.
Он должен смотреться дорого и стильно.
Также вверху необходимо добавить фильтр:"Интернет-магазины", "Корпоративные сайты", "Landing page", "Веб-порталы", "Другое".
На странице должны присутствовать:
Кнопка "Показать сеткой"
Стрелки "Влево" "Вправо"
Все проекты в портфолио должны располагаться горизонтально. Ждем от Вас оригинальных и интересных предложений!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайнер с опытом работы на Figma более 3 лет и только с предоставлением живых ссылок на свои работы, также должен быть опыт по создании дизайна многофункциональных личных кабинетов, цель работы улучшении страниц на сайте и ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
В поисках исполнителя. ТЗ во вложении.Завершен7 лет назад
Здравствуйте, Светлана! Я к вам по рекомендации Андрея Родионова. Мне нужен логотип для интернет-магазина фирменных зонтов с фавиконом . Магазин будет называться zoris.ru.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать лэндинг в бело-голубом тоне Пример лэндинга https://elama.ru/Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Оформление группы в вконтакте, группа продажи обуви, есть примерный логотип, нужно доделать оформлениеДизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработка шапки и доведение до ума логотипаДизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать дизайн для двух небольших страниц. Оставляйте заявки, напишу лично что нужноДизайн сайтов44 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Доброго времени суток, необходимо разработать дизайн landing Page, тематика: производство фоторамок, рам под картины и т.д. Заполненный бриф отправлю исполнителю. Без примерных цен и шаблонные заявки даже рассматривать не буду.Завершен7 лет назад
- $7
Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для формы сбора заявок на бесплатный замер кухни. Форма будет использоваться как в десктоп-версии сайта, так и в мобильной, поэтому нужно будет отрисовать их оба (под компьютер и под смартфон). ...Завершен7 лет назад