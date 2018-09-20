Landing page прототип+дизайн psd

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок598 просмотров

Доброго времени суток, необходимо разработать дизайн landing Page, тематика: производство фоторамок, рам под картины и т.д. Заполненный бриф отправлю исполнителю.

Без примерных цен и шаблонные заявки даже рассматривать не буду.

7 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$120
3 дня
Очень хороший дизайнер и человек, работает упорно, сорвался проект не по его вине.
Хороший заказчик, приятен в общении, жаль, что сорвался проект.

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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