Добрый день. Нужно проработать дизайн сайта. Занимаемся сдачей в аренду офисных помещений. При входе хотелось бы видеть приветственную страницу, из которой было бы понятно, что сдаём офисы в аренду и где можно ...
3 макета дизайна главной страницы сайта производства
Нарисовать 3 разных варианта дизайна главной страницы сайта производства с 10 подразделениями в регионах.
Опорная структура главной страницы:
- Навигация
- Рекламный баннер
- Графическая ссылка О компании
- Графические ссылки на виды продукции
- Графическая ссылка на О компании / Дополнительная услуга
- Цифровой блок статистики
- 25 лет на рынке
- 14 заводов в России
- 25% рынка фасадного остекления России
- Избранные объекты в виде фото с маркировкой вида применяемой продукции
- Ссылка на карту подразделений
- Блок новостей с подпиской
- Развернутая навигация
Заявки фрилансеров
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