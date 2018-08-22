3 макета дизайна главной страницы сайта производства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок344 просмотра

Нарисовать 3 разных варианта дизайна главной страницы сайта производства с 10 подразделениями в регионах.

Опорная структура главной страницы:

  • Навигация
  • Рекламный баннер
  • Графическая ссылка О компании
  • Графические ссылки на виды продукции
  • Графическая ссылка на О компании / Дополнительная услуга
  • Цифровой блок статистики

    - ﻿﻿25 лет на рынке

    - ﻿14 заводов в России

    - ﻿25% рынка фасадного остекления России

  • Избранные объекты в виде фото с маркировкой вида применяемой продукции
  • Ссылка на карту подразделений
  • Блок новостей с подпиской
  • Развернутая навигация

7 лет назад
spbits
Илья 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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