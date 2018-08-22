Простой лого в векторе по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок196 просмотров

Нужно сделать новый лого по старому образцу: http://priborinvest.ru/masit_logo.gif

1) сделать почётче и побольше 2) в двух форматах PNG и AI (или CDR). На прозрачном фоне.

Бюджет 300р, оплата по факту Яндекс Деньги или Вебмани.

7 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
7 лет назад
$5
1 день
Качество познается в мелочах. Даже по этой небольшой, но важной для меня работе, я понял, что исполнитель - профессионал, который ценит и свое время, и время клиента. Делает больше, чем обещает, не пропадает, не требует тотального контроля и т.п. Короче, кому нужен результат, смело могу рекомендовать.
Сергей, благодарю за приятное сотрудничество! Все отлично - подробное задание и оплата в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
7 лет назад
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