Простой лого в векторе по образцу

Качество познается в мелочах. Даже по этой небольшой, но важной для меня работе, я понял, что исполнитель - профессионал, который ценит и свое время, и время клиента. Делает больше, чем обещает, не пропадает, не требует тотального контроля и т.п. Короче, кому нужен результат, смело могу рекомендовать.