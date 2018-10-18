Проработать шапки внутренних страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок236 просмотров

Необходимо подобрать качественные фотографии для внутренних страниц сайта. Ширина 1920. Высота примерно 800. Затемнение не требуется, оно достигается за счет наложения цвета в самом сайте.

Также необходимо проработать контентную часть одного из общих разделов - некоторые навигационные элементы. Более предметно в личных сообщениях.

7 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SeregaFreedom
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
3 дня
Все хорошо
Все хорошо. Часто на связи и знает то что хочет и может это понятно объяснить=)

Заявки фрилансеров

SeregaFreedom
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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