Проработать шапки внутренних страниц

Необходимо подобрать качественные фотографии для внутренних страниц сайта. Ширина 1920. Высота примерно 800. Затемнение не требуется, оно достигается за счет наложения цвета в самом сайте.

Также необходимо проработать контентную часть одного из общих разделов - некоторые навигационные элементы. Более предметно в личных сообщениях.