Вэб-дизайн электронного сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки320 просмотров

Нам требуется улучшить дизайн и юзабилити нашего ресурса: https://home.effice.pro тут нужно предложить варианты по улучшению дизайна для пользователей. Есть пользователи, которые пользуются только

входящей и исходящей корреспонденцией, есть те, кто пользуются ещё кнопками для

создания визиток, бронирования переговорных.Требуется улучшить дизайн и юзабилити4 страниц, они во вложении. На сайте можно зарегистрироваться с помощью любой почты и посмотреть сегодняшний дизайн.

Хочу обратить внимание, что у нас есть технический специалист, который на сайт всё разместит.

Хотелось бы посмотреть примеры дизайнов от исполнителей желательно функциональных сайтов (сервисов). 

7 лет назад
Loftice
37 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать несколько элементов для дизайна моего сайта на Wordpress

    Приветствую Нужно нарисовать несколько элементов для дизайна моего сайта на Wordpress Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайн баннеров - 6 производственных направлений

    Нужен дизайн баннеров - 6 разных направлений  1. ТЗ скину  2.  Слайдер - баннер должен быть одноэкранник  3. На слайдере: 1. Название, контактные данные 2. Что производим  3.  Лид форма ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $300

    Нужно сделать дизайн главной страницы сайта для магазина компьютерной техники и электроники Вариант сделает левое вертикальное меню/каталог Горизонтальное меню с логотипом, поиском и контактными данными Все блоки (примерно) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн интернет-магазина

    $100

    Добрый день, нужен дизайн интернет магазина Подобный этому: https://www.avtoradosti.com.ua/ Матерьял а именно: марки и модели автомобилей есть, картинки катигорий товаров тоже есть + адаптивная версия

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайтов

    Добрый день. Необходим дизайнер для отрисовки дизайна для двух не сложных сайтов, обычные сайты для компании. Ниже ссылки приложу несколько того что рисовали ранее чтобы вы могли оценить качество и уровень который требуется. ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    Здравствуйте, требуется нарисовать дизайн сайта. 2 страницы Главная и страница компании Рисуем под сетку bootstrap 4, прототип есть, примеры сайтов что нравятся - есть. Тематика финансовая Предлагайте вилку цен и ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайту

    Технічне завдання по заданим параметрам. Потребує детального обговорення з точки зору концепції. Тематика дизайну прив’язана тільки до послуг, які будуть надаватись та фантазії виконавця (галузь: систем безпеки та контролю доступу, мережі, ...

    Drupal
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн лендинга

    https://neurocrm.ru/bitrix24.html есть лендинг Нужно сделать редизайн Используя другие цветовые решения, дизайн кнопок и прочего вот такие решения примерно, естественно с изменениями хотелось бы видеть https://colorlib.com/demo?theme=ca-app Результат ...

    HTML
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад