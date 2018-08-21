Вэб-дизайн электронного сервиса

Нам требуется улучшить дизайн и юзабилити нашего ресурса: https://home.effice.pro тут нужно предложить варианты по улучшению дизайна для пользователей. Есть пользователи, которые пользуются только

входящей и исходящей корреспонденцией, есть те, кто пользуются ещё кнопками для

создания визиток, бронирования переговорных.Требуется улучшить дизайн и юзабилити4 страниц, они во вложении. На сайте можно зарегистрироваться с помощью любой почты и посмотреть сегодняшний дизайн.

Хочу обратить внимание, что у нас есть технический специалист, который на сайт всё разместит.

Хотелось бы посмотреть примеры дизайнов от исполнителей желательно функциональных сайтов (сервисов).