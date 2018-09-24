Разработка дизайн сайта главной и внутрених страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок326 просмотров

Разработка дизайн сайта главной и внутрених страниц + адаптивный дизайн прототипы в приложение от вас жду сроки и бюджет 

Антибот: ответ  Able2know

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kariatida
Наталья 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$100
4 дня
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении дизайнер Наталья! Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Ответственный и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Kariatida
Наталья 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайтов

    Добрый день. Необходим дизайнер для отрисовки дизайна для двух не сложных сайтов, обычные сайты для компании. Ниже ссылки приложу несколько того что рисовали ранее чтобы вы могли оценить качество и уровень который требуется. ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    Здравствуйте, требуется нарисовать дизайн сайта. 2 страницы Главная и страница компании Рисуем под сетку bootstrap 4, прототип есть, примеры сайтов что нравятся - есть. Тематика финансовая Предлагайте вилку цен и ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайту

    Технічне завдання по заданим параметрам. Потребує детального обговорення з точки зору концепції. Тематика дизайну прив’язана тільки до послуг, які будуть надаватись та фантазії виконавця (галузь: систем безпеки та контролю доступу, мережі, ...

    Drupal
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн лендинга

    https://neurocrm.ru/bitrix24.html есть лендинг Нужно сделать редизайн Используя другие цветовые решения, дизайн кнопок и прочего вот такие решения примерно, естественно с изменениями хотелось бы видеть https://colorlib.com/demo?theme=ca-app Результат ...

    HTML
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Иллюстрации для лендинга

    $120

    Нужно выполнить несколько иллюстраций в стиле этого сайта https://www.growbots.com/ 1я аналогично шапке, остальные (6-7 шт) в стиле маленьких блоков (которые по 3 в ряд). В заявке желательно указать примеры аналогичных работ.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет на инфо сайт

    Добрый День  Ищу дизайнера с опытом работы над информационными сайтами ТЗ можно прочесть здесь https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit  Готов ответить на все вопросы - пишите

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простой макет для сайта психолога

    Добрый День  Данный заказ прекрасно подойдет для начинающих специалистов  Нужно отрисовать 3 страницы (главная, рубрика, запись) Шапка сайта:  - Логотип (знак психологии, на фотостоках легко ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка дизайна лендинга

    $45

    Требуется создать дизайн лендинга по теме "Дизайн интерьеров" Срок выполнения до 24.08 до 12.00 по Мск. Дизайн должен быть представлен в формате .PSD  Стоимость: 3000 руб. Важно! ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна сайта транспортной компании

    Ищем дизайнера.  Обязательно:  - знание основных тенденций веб-сферы и умение работать с ними;  - знание типографики и умение работать со шрифтами;  - умение создать максимально индивидуальный дизайн, без шаблонных ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад