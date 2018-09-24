Добрый день. Необходим дизайнер для отрисовки дизайна для двух не сложных сайтов, обычные сайты для компании. Ниже ссылки приложу несколько того что рисовали ранее чтобы вы могли оценить качество и уровень который требуется. ...
Разработка дизайн сайта главной и внутрених страниц
Разработка дизайн сайта главной и внутрених страниц + адаптивный дизайн прототипы в приложение от вас жду сроки и бюджет
Антибот: ответ Able2know
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется нарисовать дизайн сайта. 2 страницы Главная и страница компании Рисуем под сетку bootstrap 4, прототип есть, примеры сайтов что нравятся - есть. Тематика финансовая Предлагайте вилку цен и ...Завершен7 лет назад
Технічне завдання по заданим параметрам. Потребує детального обговорення з точки зору концепції. Тематика дизайну прив’язана тільки до послуг, які будуть надаватись та фантазії виконавця (галузь: систем безпеки та контролю доступу, мережі, ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
https://neurocrm.ru/bitrix24.html есть лендинг Нужно сделать редизайн Используя другие цветовые решения, дизайн кнопок и прочего вот такие решения примерно, естественно с изменениями хотелось бы видеть https://colorlib.com/demo?theme=ca-app Результат ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $120
Нужно выполнить несколько иллюстраций в стиле этого сайта https://www.growbots.com/ 1я аналогично шапке, остальные (6-7 шт) в стиле маленьких блоков (которые по 3 в ряд). В заявке желательно указать примеры аналогичных работ.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый День Ищу дизайнера с опытом работы над информационными сайтами ТЗ можно прочесть здесь https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit Готов ответить на все вопросы - пишитеДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый День Данный заказ прекрасно подойдет для начинающих специалистов Нужно отрисовать 3 страницы (главная, рубрика, запись) Шапка сайта: - Логотип (знак психологии, на фотостоках легко ...Завершен7 лет назад
Отрисовка и доработка дизайна главной и внутрених по psd тут макеты скриншоты yadi.sk/d/x3o2hxxG3aKbQr Бюджет 3000 рублейЗавершен7 лет назад
- $45
Требуется создать дизайн лендинга по теме "Дизайн интерьеров" Срок выполнения до 24.08 до 12.00 по Мск. Дизайн должен быть представлен в формате .PSD Стоимость: 3000 руб. Важно! ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищем дизайнера. Обязательно: - знание основных тенденций веб-сферы и умение работать с ними; - знание типографики и умение работать со шрифтами; - умение создать максимально индивидуальный дизайн, без шаблонных ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт7 лет назад