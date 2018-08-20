Приветствую Нужно нарисовать адаптивный блочный дизайн для сайта под Wordpress Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и не ...
Разработка дизайна сайта транспортной компании
Ищем дизайнера.
Обязательно:
- знание основных тенденций веб-сферы и умение работать с ними;
- знание типографики и умение работать со шрифтами;
- умение создать максимально индивидуальный дизайн, без шаблонных элементов;
- способность разрабатывать не только дизайн интерфейса, но и дизайн внутренних баннеров и пр. графических элементов, это не должно быть проблемой;
- способность разработать качественный и продуманный дизайн страниц (без напоминаний, что у активных элементов, должны быть активные состояния и пр. мелочи), с которым не возникнет проблем на этапе верстки;
- соблюдение оговоренных сроков;
- желательно быть на связи с 9 до 18 по Москве;
- желание делать не просто хороший, а вызывающий восторг веб-дизайн!
Ссылка на прототип: hkbrj6.axshare.com
Полное ТЗ после согласования условий работы с кандидатом.
Странице к отрисовке дизайна:
- Главная
- Направления
- Виды груза
- Виды доставки
- Услуги
- Доставки из Китая
- Статьи
- Контакты
- Личный кабинет
- Расчет стоимости
- Модальные окна и Мобильные макеты
Стоимость работы по договоренности.
Заявки фрилансеров
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