Разработка дизайна сайта транспортной компании

Ищем дизайнера.

Обязательно:

- знание основных тенденций веб-сферы и умение работать с ними;

- знание типографики и умение работать со шрифтами;

- умение создать максимально индивидуальный дизайн, без шаблонных элементов;

- способность разрабатывать не только дизайн интерфейса, но и дизайн внутренних баннеров и пр. графических элементов, это не должно быть проблемой;

- способность разработать качественный и продуманный дизайн страниц (без напоминаний, что у активных элементов, должны быть активные состояния и пр. мелочи), с которым не возникнет проблем на этапе верстки;

- соблюдение оговоренных сроков;

- желательно быть на связи с 9 до 18 по Москве;

- желание делать не просто хороший, а вызывающий восторг веб-дизайн!

Ссылка на прототип: hkbrj6.axshare.com

Полное ТЗ после согласования условий работы с кандидатом.

Странице к отрисовке дизайна:

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Все материалы к работе предоставим.

Стоимость работы по договоренности.