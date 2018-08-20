Разработка дизайна сайта транспортной компании

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Закрыт41 заявка283 просмотра

Ищем дизайнера. 

Обязательно: 

- знание основных тенденций веб-сферы и умение работать с ними; 

- знание типографики и умение работать со шрифтами; 

- умение создать максимально индивидуальный дизайн, без шаблонных элементов; 

- способность разрабатывать не только дизайн интерфейса, но и дизайн внутренних баннеров и пр. графических элементов, это не должно быть проблемой; 

- способность разработать качественный и продуманный дизайн страниц (без напоминаний, что у активных элементов, должны быть активные состояния и пр. мелочи), с которым не возникнет проблем на этапе верстки; 

- соблюдение оговоренных сроков; 

- желательно быть на связи с 9 до 18 по Москве; 

- желание делать не просто хороший, а вызывающий восторг веб-дизайн! 

Ссылка на прототип: hkbrj6.axshare.com 

Полное ТЗ после согласования условий работы с кандидатом. 

Странице к отрисовке дизайна: 

  • Главная
  • Направления
  • Виды груза
  • Виды доставки
  • Услуги
  • Доставки из Китая
  • Статьи
  • Контакты
  • Личный кабинет
  • Расчет стоимости
  • Модальные окна и Мобильные макеты
Все материалы к работе предоставим. 

Стоимость работы по договоренности.

7 лет назад
mpwebelement
Владимир 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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