Нарисовать адаптивный блочный дизайн для сайта под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок223 просмотра

Приветствую

Нужно нарисовать адаптивный блочный дизайн для сайта под Wordpress

Подробности читайте в файле.

Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и не подавайте заявку.

Подавая заявку пожалуйста напишите о своем опыте отрисовки похожего дизайна информационного сайта или почему Вы считаете что справитесь с этой задачей.

спасибо!

WordPress
7 лет назад
webmaster17
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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