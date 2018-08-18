Joomla доработка из быстрого старта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки165 просмотров

Есть заготовка сайта - быстрый старт http://demo.joomshaper.com/?template=helixultimate - надо сделать сайт портфолио учителя психолога. 

Ваша доработка в изменении оформления, добавлению или обучению типографики в статьях, добавление необходимых плагинов и модулей:

  • запись на консультацию
  • защиты
Joomla
7 лет назад
guest_1534750928226
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров