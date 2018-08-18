Одностраничный интерактивный лендинг

Нужно сделать информативный лендинг и логотип. Смысл просто показать что такие люди существуют. С какими клиентами компания работает они не афишируют, поэтому примеров работ и там преимуществ особо не будет. Это будет не то что одностраничный сайт, а почти одноэкранный. Хочется нарисовать например какую-нибудь 3Д модельку в центре сайта, которая будет за курсором следить например, или какой-нибудь другой интерактив. И пару попапов там с контактами и с информацией о компании сделать.

3Д модель рисовать не обязательно, это сделают. Нужен только дизайн который предусматривает такие вещи.