Требуется дизайнер с опытом работы на Figma.
Разработка главной страницы сайта и второстепенных.
Ищу качественных разработчиков по разработке главной страницы сайта и второстепенных! Второстепенные - это дополнительные иконки на сайте, такие как: о компании, как мы работаем, цены на продукт, наши специалисты и тд. Вот пример:
Заявки фрилансеров
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