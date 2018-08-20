Разработка главной страницы сайта и второстепенных.

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Закрыт17 заявок170 просмотров

Ищу качественных разработчиков по разработке главной страницы сайта и второстепенных! Второстепенные - это дополнительные иконки на сайте, такие как: о компании, как мы работаем, цены на продукт, наши специалисты и тд. Вот пример: 

7 лет назад
arsenka1717
Арсен 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров