Иллюстрации для лендинга

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок187 просмотров

Нужно выполнить несколько иллюстраций в стиле этого сайта https://www.growbots.com/

1я аналогично шапке, остальные (6-7 шт) в стиле маленьких блоков (которые по 3 в ряд). В заявке желательно указать примеры аналогичных работ. 

7 лет назад
olifervlad
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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