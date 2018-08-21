Отрисовка и доработка дизайна psd

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок196 просмотров

Отрисовка и доработка дизайна  главной и внутрених по psd  тут макеты скриншоты  yadi.sk/d/x3o2hxxG3aKbQr

Бюджет 3000 рублей 

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
7 лет назад
$35
2 дня
Супер Рекомендую! Рекомендую как ответственного, надёжного исполнителя! На связи адекватное и приятное обшение! Отличный исполнитель. Проблем не возникло. Рекомендую!
Рекомендую Антона как понимающего заказчика. Быстрая коммуникация, четкое ТЗ. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
7 лет назад