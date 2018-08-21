Требуется создать дизайн лендинга по теме "Дизайн интерьеров" Срок выполнения до 24.08 до 12.00 по Мск. Дизайн должен быть представлен в формате .PSD Стоимость: 3000 руб. Важно! ...
Отрисовка и доработка дизайна psd
Отрисовка и доработка дизайна главной и внутрених по psd тут макеты скриншоты yadi.sk/d/x3o2hxxG3aKbQr
Бюджет 3000 рублей
Выбранный исполнитель
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