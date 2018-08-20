Разработка дизайна лендинга

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки222 просмотра

Требуется создать дизайн лендинга по теме "Дизайн интерьеров"

Срок выполнения до 24.08 до 12.00 по Мск.

Дизайн должен быть представлен в формате .PSD 

Стоимость: 3000 руб.

Важно!

При отборе кандидатов приоритет будет отдаваться тем кто уже имел опыт по данной тематике.

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке.

Подробности обсудим непосредственно с кандидатами.

7 лет назад
andrey_trusov87
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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