Ищем дизайнера. Обязательно: - знание основных тенденций веб-сферы и умение работать с ними; - знание типографики и умение работать со шрифтами; - умение создать максимально индивидуальный дизайн, без шаблонных ...
Разработка дизайна лендинга
Требуется создать дизайн лендинга по теме "Дизайн интерьеров"
Срок выполнения до 24.08 до 12.00 по Мск.
Дизайн должен быть представлен в формате .PSD
Стоимость: 3000 руб.
Важно!
При отборе кандидатов приоритет будет отдаваться тем кто уже имел опыт по данной тематике.
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке.
Подробности обсудим непосредственно с кандидатами.
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