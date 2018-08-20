Дизайн сайту

Технічне завдання по заданим параметрам. Потребує детального обговорення з точки зору концепції. Тематика дизайну прив’язана тільки до послуг,

які будуть надаватись та фантазії виконавця (галузь: систем безпеки та

контролю доступу, мережі, антикражні системи різного роду і т.д.).

Потрібний легкий та простий дизайн в сучасному стилі, який не буде

відволікати відвідувачів від основних інформативних модулів та допоможе

збільшити конверсію. Виконання можна розділити на декілька етапів згідно

з терміновістю. В найпершу чергу потрібно зробити головну сторінку

сайту у формі лендінгу для опису основних моментів (чим ми займаємось,

чому саме ми, контакти і т.п.). Потрібний свіжий погляд для створення

зручного та інформативного порталу для роздрібних клієнтів та партнерів.

Завдання, які плануються до виконання у вигляді списку відповідно до пріоритетності:

1. Головна сторінка (форма landing page):

1.1 Головна (структура вже готова, потрібно з точки зору дизайну оцінити

user experience і можливо додати якісь незначні покращення у вигляді

додаткових модулів і фішок для стимулювання конверсії, SEO і т.п.

https://vestasafe.com.ua/

2. Сторінки:

2.1 Сторінка (звичайна сторінка з текстовим наповненням) - https://vestasafe.com.ua/montazhni-roboti)

2.2 Стаття/новина (новина - https://vestasafe.com.ua/articles/nalashtuvannya-poshtovogo-servisu-gmail-na-pristroyakh-hikvision)

2.3 Список всіх статтей та інструкцій (наразі цієї сторінки не існує,

але є кілька статей, інструкцій, новин, які вже її потребують. На даних

сторінках повинні відображатись всі статті, які були додані на сайт,

структура одного матеріалу

- Назва, зображення, опис. (приймаються варіанти бачення дизайнера)

2.4 Сторінка списку товарів з фільтрами по характеристикам (наразі на сайті немає) для майбутнього інтернет-магазину

2.5 Сторінка товару (на сайті немає)

3. Основні вимоги:

* Лаконічний, мінімалістичний та свіжий дизайн

* Обов’язкове врахування зручності використання сайту користувачем на різного роду пристроях (особлива увага - смартфони)

* Максимально детальний опис анімацій, які будуть використовуватись у блоках, фільтрах, меню і т.п.

Приймаються та вітаються покращення існуючих елементів, або необхідність

використання інших (все це в процесі обговорення дизайнером після

перегляду сайту і при формуванні концепції дизайну).

Прохання відправляти Ваші портфоліо з кількома прикладами вже

реалізованих проектів. Також готові співпрацювати з серйозно

налаштованими новачками на умовах дотримання термінів та вимог для

взаємовигідного співробітництва. CMS сайту Drupal 8.

Терміни встановлюються в процесі обговорення замовлення.