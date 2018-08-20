https://neurocrm.ru/bitrix24.html есть лендинг Нужно сделать редизайн Используя другие цветовые решения, дизайн кнопок и прочего вот такие решения примерно, естественно с изменениями хотелось бы видеть https://colorlib.com/demo?theme=ca-app Результат ...
Дизайн сайту
Технічне завдання по заданим параметрам. Потребує детального обговорення з точки зору концепції. Тематика дизайну прив’язана тільки до послуг,
які будуть надаватись та фантазії виконавця (галузь: систем безпеки та
контролю доступу, мережі, антикражні системи різного роду і т.д.).
Потрібний легкий та простий дизайн в сучасному стилі, який не буде
відволікати відвідувачів від основних інформативних модулів та допоможе
збільшити конверсію. Виконання можна розділити на декілька етапів згідно
з терміновістю. В найпершу чергу потрібно зробити головну сторінку
сайту у формі лендінгу для опису основних моментів (чим ми займаємось,
чому саме ми, контакти і т.п.). Потрібний свіжий погляд для створення
зручного та інформативного порталу для роздрібних клієнтів та партнерів.
Завдання, які плануються до виконання у вигляді списку відповідно до пріоритетності:
1. Головна сторінка (форма landing page):
1.1 Головна (структура вже готова, потрібно з точки зору дизайну оцінити
user experience і можливо додати якісь незначні покращення у вигляді
додаткових модулів і фішок для стимулювання конверсії, SEO і т.п.
2. Сторінки:
2.1 Сторінка (звичайна сторінка з текстовим наповненням) - https://vestasafe.com.ua/montazhni-roboti)
2.2 Стаття/новина (новина - https://vestasafe.com.ua/articles/nalashtuvannya-poshtovogo-servisu-gmail-na-pristroyakh-hikvision)
2.3 Список всіх статтей та інструкцій (наразі цієї сторінки не існує,
але є кілька статей, інструкцій, новин, які вже її потребують. На даних
сторінках повинні відображатись всі статті, які були додані на сайт,
структура одного матеріалу
- Назва, зображення, опис. (приймаються варіанти бачення дизайнера)
2.4 Сторінка списку товарів з фільтрами по характеристикам (наразі на сайті немає) для майбутнього інтернет-магазину
2.5 Сторінка товару (на сайті немає)
3. Основні вимоги:
* Лаконічний, мінімалістичний та свіжий дизайн
* Обов’язкове врахування зручності використання сайту користувачем на різного роду пристроях (особлива увага - смартфони)
* Максимально детальний опис анімацій, які будуть використовуватись у блоках, фільтрах, меню і т.п.
Приймаються та вітаються покращення існуючих елементів, або необхідність
використання інших (все це в процесі обговорення дизайнером після
перегляду сайту і при формуванні концепції дизайну).
Прохання відправляти Ваші портфоліо з кількома прикладами вже
реалізованих проектів. Також готові співпрацювати з серйозно
налаштованими новачками на умовах дотримання термінів та вимог для
взаємовигідного співробітництва. CMS сайту Drupal 8.
Терміни встановлюються в процесі обговорення замовлення.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $120
Нужно выполнить несколько иллюстраций в стиле этого сайта https://www.growbots.com/ 1я аналогично шапке, остальные (6-7 шт) в стиле маленьких блоков (которые по 3 в ряд). В заявке желательно указать примеры аналогичных работ.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый День Ищу дизайнера с опытом работы над информационными сайтами ТЗ можно прочесть здесь https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit Готов ответить на все вопросы - пишитеДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый День Данный заказ прекрасно подойдет для начинающих специалистов Нужно отрисовать 3 страницы (главная, рубрика, запись) Шапка сайта: - Логотип (знак психологии, на фотостоках легко ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отрисовка и доработка дизайна главной и внутрених по psd тут макеты скриншоты yadi.sk/d/x3o2hxxG3aKbQr Бюджет 3000 рублейДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $45
Требуется создать дизайн лендинга по теме "Дизайн интерьеров" Срок выполнения до 24.08 до 12.00 по Мск. Дизайн должен быть представлен в формате .PSD Стоимость: 3000 руб. Важно! ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищем дизайнера. Обязательно: - знание основных тенденций веб-сферы и умение работать с ними; - знание типографики и умение работать со шрифтами; - умение создать максимально индивидуальный дизайн, без шаблонных ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Приветствую Нужно нарисовать адаптивный блочный дизайн для сайта под Wordpress Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и не ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу качественных разработчиков по разработке главной страницы сайта и второстепенных! Второстепенные - это дополнительные иконки на сайте, такие как: о компании, как мы работаем, цены на продукт, наши специалисты и тд. Вот пример:Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайнер с опытом работы на Figma.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад