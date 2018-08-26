Нужен дизайн баннеров - 6 производственных направлений

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок209 просмотров

Нужен дизайн баннеров - 6 разных направлений 

1. ТЗ скину 

2.  Слайдер - баннер должен быть одноэкранник 

3. На слайдере: 1. Название, контактные данные 2. Что производим  3.  Лид форма 4. Наши клиенты 

4.  Разрешение 1920 пикселей и мобильная версия 

5. Файл в PSD формате 

6.  Дизайн каждого производственного направления - желательно индивидуальный. Нужен чистый, релевантный дизайн 

7 лет назад
Alexeykl
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

blvck-
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$60
4 дня
Евгений отличный дизайнер, есть свой авторский стиль.
Четко поставленная задача, своевременная оплата и быстрая коммуникация. Алексей отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

blvck-
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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