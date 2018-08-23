Приветствую

Нужно нарисовать несколько элементов для дизайна моего сайта на Wordpress

Подробности читайте в файле.

Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и не подавайте заявку.

Подавая заявку пожалуйста напишите о своем опыте отрисовки похожих элементов дизайна информационного сайта или почему Вы считаете что справитесь с этой задачей.

спасибо!