Нарисовать несколько элементов для дизайна моего сайта на Wordpress

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Завершен3 заявки149 просмотров

Приветствую

Нужно нарисовать несколько элементов для дизайна моего сайта на Wordpress

Подробности читайте в файле.

Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и не подавайте заявку.

Подавая заявку пожалуйста напишите о своем опыте отрисовки похожих элементов дизайна информационного сайта или почему Вы считаете что справитесь с этой задачей.

спасибо!

WordPress
7 лет назад
webmaster17
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$30
2 дня
Все сделано качественно быстро и по приемлемой цене. Все рекомендации в процессе работы учтены. Спасибо!
Михаил отличный заказчик! Четко поставлена задача, человек знает, что хочет получить в итоге, это очень облегчает работу. Заказчик приятен в общении, оплата последовала незамедлительно после утверждения проекта. Рекомендую всем, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад

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