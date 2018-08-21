Разработка логотипа и дизайна 3 проектов/веб-сайтов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки467 просмотров

Необходимо разработать:

1. Логотип для команды разработчиков

2. Дизайн лендинга для команды разработчиков в количестве 5 шт. (5 разных одностраничных дизайнов типа лендинг сходной тематики)

3. Дизайн темы админки в количестве 2 шт. (2 разные одностраничные темы)

4. Один дизайн для проекта из 3-х страниц.

Принимаю предложения только от фрилансеров (не студий)

7 лет назад
eugene_a12
Зорин 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров