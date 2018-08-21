Приветствую Нужно нарисовать несколько элементов для дизайна моего сайта на Wordpress Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и ...
Разработка логотипа и дизайна 3 проектов/веб-сайтов
Необходимо разработать:
1. Логотип для команды разработчиков
2. Дизайн лендинга для команды разработчиков в количестве 5 шт. (5 разных одностраничных дизайнов типа лендинг сходной тематики)
3. Дизайн темы админки в количестве 2 шт. (2 разные одностраничные темы)
4. Один дизайн для проекта из 3-х страниц.
Принимаю предложения только от фрилансеров (не студий)
Заявки фрилансеров
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