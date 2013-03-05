eugene_a12

В команду разработчиков нужен талантливый веб-дизайнер. Работа постоянная, удаленная, с почасовой оплатой и свободным графиком. Рисовать нужно будет дизайны для нашего продукта, а так же для продуктов наших клиентов. Все наши клиенты - культурные. Никаких порно, ...
- Дизайн сайтов69 заявокЗакрыт5 лет назад
Логотип и иконкиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1000
Необходимо разработать: 1. Логотип для команды разработчиков 2. Дизайн лендинга для команды разработчиков в количестве 5 шт. (5 разных одностраничных дизайнов типа лендинг сходной тематики) 3. Дизайн темы админки в количестве 2 шт. (2 разные одностраничные темы) 4. Один ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для развития Европейского стартапа требуется крепкий middle-разработчик с хорошими знаниями: * Zend Framework 2 * Doctrine * Jquery * Boostrap3 git - само собой. Опыт с Angular 2...4 - большой плюс. Оплата почасовая. Работа удаленная. Психологически-комфортный коллектив. Пока занятость частичная, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать карикатурный черно-белый портрет семьи из 5 человек по фотографии. Можно в электронном виде, можно на бумаге, но потом отсканить. Формат А3 (если у вас такого сканера нет, можно отсканить сканером А4 и отправить ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести некоторые учебники начальной школы с украинского языка на английский (с публикацией). Перевод должен быть качественным, пользователей гугл-транслейт просьба не беспокоить. Сотрудничество планируется долгосрочным. Присылайте заявки с сумой, которую вы хотели бы получить за ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $2500
Необходимо разработать приложение на java для проверки уникальности текста путем парсинга выдачи поисковых систем. Программа должна уметь осуществлять параллельную обработку разных частей текста для ускорения получения результата. Приложение должно работать в windows (иметь windows-инсталлер), linux ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт11 лет назад