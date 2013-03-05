eugene_a12

Зорин eugene_a12

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа для команды разработчиков
Спасибо большое Евгению за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Евгения как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Очень красиво, спасибо за работу.
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tepladarynka_ru
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Перевод учебников начальной школы с украинского на английский
Один из самых приятных заказчиков, с которыми приходилось работать! Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата своевременная. Надеюсь продолжать сотрудничество и в дальнейшем.
Качество переводов - отличное, соотношение цена/качество вообще идеальное. К тому же еще очень приятный в общении человек. С удовольствием буду работать по другим проектам.
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