Разработка логотипа для команды разработчиков

Спасибо большое Евгению за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Евгения как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!