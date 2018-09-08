Обработать логотипы.

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Закрыт20 заявок276 просмотров

Для сайта в раздел поставщиков нужно обработать лого. Лого поставщиков брать с открытых источников. И ставить в один стиль, + - один размер.

7 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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