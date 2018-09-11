Логотип для сайта о недвижимости

$10
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Завершен29 заявок429 просмотров

Здравствуйте. 

Требуется сделать логотип для сайта о недвижимости. Подробности в личку.Жду ваших откликов.

7 лет назад
UCGRA
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Escrow
Очень доволен сотрудничеством с Сергеем. Выполнил работу в срок и качественно. Предложил сразу несколько вариантов. Всего за сутки логотип был готов. Обязательно обращусь ещё.
отличное постановление ТЗ, быстро и оперативно вносил правки во время создания логотипа,мгновенная оплата. Рекомендую

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kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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