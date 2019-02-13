UCGRA

Владимир UCGRA

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение Инстаграм аккаунта

    Здравствуйте. Ищу SMM специалиста для продвижения аккаунта в Инстаграм. Тематика: продажа кожгалантереи. Продвижение сайта через Инстаграм не интересует. Только аккаунта. Присылайте свои контакты, будем обсуждать. Спасибо.

    Социальные сети (SMM и SMO)32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео поздравление

    Здравствуйте. Нужно сделать видео поздравление, как на этом видео: https://youtu.be/xfVNBQ6CzlA Жду ваших предложений по цене и срокам.

    Видеомонтаж48 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО специалист недвижимость

    $150

    Здравствуйте. Ищу сео специалиста для продвижения сайта в поисковых системах. Тематика сайта - недвижимость. Проект новый. Сделан на движке WordPress.  Указан бюджет на продвижение, который я готов ежемесячно выплачивать с учетом работы и прочих затрат на закупку ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать ТЗ

    Здравствуйте. Нужно написать универсальное ТЗ для копирайтера на тему недвижимости.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн страницы 404

    $10

    Добрый день. Требуется сделать дизайн страницы ошибки 404 для сайта о недвижимости. Все подробности в личку.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • WordPress

    Здравствуйте. Нужна помощь с проектом  на WordPress(поработать над дизайном, сделать внутреннюю оптимизацию и т.д.). Работы планируются проводится поэтапно. Оставляйте свои заявки. Спасибо.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент план для сайта

    Здравствуйте. Нужна помощь для составления контент плана для сайта о недвижимости. Сайт новый, только начинает заполняться. Ищу специалиста разбирающегося в сфере аренды недвижимости. Вопросы в личку.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг авито

    Добрый день. Нужно собрать данные с авито из раздела "Недвижимость/Аренда". Регион: Россия. Основные поля для парсинга: Адрес,Фото, Описание. Данные нужно перенести в файл формата xls, на фото достаточно указать ссылки. По цене готов предложить: 0,10 руб.за объявление.  Жду ваших откликов.

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить телефоны и режим работы в шапку сайта

    $6

    Добрый день. Требуется добавить в шапку сайта на wordpress раздел с контактами(номера телефонов,кнопки Viber и Whatsapp с возможностью звонка или написания сообщения при нажатии на кнопку), режим работы и раздел заказать обратный звонок. Хотелось бы, чтобы задача ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется создать landing page

    Добрый день. Необходимо создать landing page для нескольких товаров(мягкие игрушки). На данный момент игрушки 2,но планируется расширение ассортимента. Landing page должна быть с админкой, уникальным дизайном и адаптирована под все виды устройств. Более подробно после Вашего отклика. Жду Ваших ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо собрать данные по прайс-листу

    Добрый день. Требуется собрать информацию(фото и описание) по названию товаров из прайс-листа(парфюмерия). Информацию нужно брать с других сайтов/интернет-магазинов. В прайс-листе около 3300 наименований. Более подробно в личку. Жду Ваших предложений. Спасибо.

    Наполнение сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статью для сайта маникюра

    Здравствуйте. Требуется написать статью для сайта частного мастера маникюра и педикюра. Нужен исполнитель с опытом написания статей данной тематики. Размер статьи 2000-3000 зпб. Обязательное использование в статье ключевых слов, 100% уникальность текста. Жду Ваших предложений.

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать статьи для сайта

    Здравствуйте. Требуется написать несколько статей по тематике "Устройство и монтаж уличного освещения". Статьи должны быть читабельными с обязательным включением ключевых слов. Размер статей 3000-5000 збп. Ищу исполнителя с опытом написания статей на подобную тематику. Написание тестовой статьи обязательно. Жду откликов с ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт-визитку.

    $90

    Добрый день. Требуется создать сайт-визитку для частного мастера маникюра/педикюра под ключ. В сайте должно быть 5 страниц(Главная,Цены,FAQ,Портфолио,Контакты), форма обратной связи,раздел новости на главной странице и админ-панель. Все информационные блоки сайта должны редактироваться из админ-панели без каких-либо ...

    Форма обратной связиСайт-визитка
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
PHOTOSHOP
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Подготовить для печати фото
Отличный заказчик. Рекомендую.
Работа выполнена качественно и в срок. Результатом доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Логотип для сайта о недвижимости
отличное постановление ТЗ, быстро и оперативно вносил правки во время создания логотипа,мгновенная оплата. Рекомендую
Очень доволен сотрудничеством с Сергеем. Выполнил работу в срок и качественно. Предложил сразу несколько вариантов. Всего за сутки логотип был готов. Обязательно обращусь ещё.
Ответный отзыв
Anna_Igorevna_
Анна 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Написать статью для сайта маникюра
Сотрудничество с Владимиром оставило только положительные впечатления. Хороший и порядочный заказчик.
Сотрудничеством с Анной очень доволен. Все выполнила в срок и учла все мои пожелания. Статья была написана быстро и качественно. Обязательно обращусь еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
o_plaxa
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделать 2 информационных баннера
Владимир отличный заказчик: ясная начальная постановка задания, четкие ответы на встречные вопросы и своевременная оплата. Рекомендую.
Хороший исполнитель. Все выполнил быстро и качественно.Сотрудничеством доволен.Буду обращаться еще.Рекомендую.
Ответный отзыв
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Подправить дизайн сайта
Приятно было сотрудничать. Точно изложил ТЗ, всегда на связи. Рекомендую всем! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работай Константина доволен.Все сделал быстро и качественно.Обязательно обращусь еще.
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