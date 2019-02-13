Здравствуйте. Ищу SMM специалиста для продвижения аккаунта в Инстаграм. Тематика: продажа кожгалантереи. Продвижение сайта через Инстаграм не интересует. Только аккаунта. Присылайте свои контакты, будем обсуждать. Спасибо.
- Социальные сети (SMM и SMO)32 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужно сделать видео поздравление, как на этом видео: https://youtu.be/xfVNBQ6CzlA Жду ваших предложений по цене и срокам.Видеомонтаж48 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Здравствуйте. Ищу сео специалиста для продвижения сайта в поисковых системах. Тематика сайта - недвижимость. Проект новый. Сделан на движке WordPress. Указан бюджет на продвижение, который я готов ежемесячно выплачивать с учетом работы и прочих затрат на закупку ...Поисковые системы (SEO)32 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно написать универсальное ТЗ для копирайтера на тему недвижимости.Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Добрый день. Требуется сделать дизайн страницы ошибки 404 для сайта о недвижимости. Все подробности в личку.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь с проектом на WordPress(поработать над дизайном, сделать внутреннюю оптимизацию и т.д.). Работы планируются проводится поэтапно. Оставляйте свои заявки. Спасибо.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь для составления контент плана для сайта о недвижимости. Сайт новый, только начинает заполняться. Ищу специалиста разбирающегося в сфере аренды недвижимости. Вопросы в личку.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
день. Требуется подготовить для печати 3 отсканированные фото. Формат 20х30см и 15х23 см.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно собрать данные с авито из раздела "Недвижимость/Аренда". Регион: Россия. Основные поля для парсинга: Адрес,Фото, Описание. Данные нужно перенести в файл формата xls, на фото достаточно указать ссылки. По цене готов предложить: 0,10 руб.за объявление. Жду ваших откликов.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Здравствуйте. Требуется сделать логотип для сайта о недвижимости. Подробности в личку.Жду ваших откликов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужен продающий текст для landing page . Тематика нишевая парфюмерия. Более подробно после вашего отклика.Продающие тексты11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день. Требуется сделать логотип для интернет-магазина нишевой парфюмерии. Подробности после Вашего отклика.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Добрый день. Требуется добавить в шапку сайта на wordpress раздел с контактами(номера телефонов,кнопки Viber и Whatsapp с возможностью звонка или написания сообщения при нажатии на кнопку), режим работы и раздел заказать обратный звонок. Хотелось бы, чтобы задача ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо создать landing page для нескольких товаров(мягкие игрушки). На данный момент игрушки 2,но планируется расширение ассортимента. Landing page должна быть с админкой, уникальным дизайном и адаптирована под все виды устройств. Более подробно после Вашего отклика. Жду Ваших ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется собрать информацию(фото и описание) по названию товаров из прайс-листа(парфюмерия). Информацию нужно брать с других сайтов/интернет-магазинов. В прайс-листе около 3300 наименований. Более подробно в личку. Жду Ваших предложений. Спасибо.Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется настроить 301 редирект для сайта на joomla. Жду Ваших предложений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать статью для сайта частного мастера маникюра и педикюра. Нужен исполнитель с опытом написания статей данной тематики. Размер статьи 2000-3000 зпб. Обязательное использование в статье ключевых слов, 100% уникальность текста. Жду Ваших предложений.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать несколько статей по тематике "Устройство и монтаж уличного освещения". Статьи должны быть читабельными с обязательным включением ключевых слов. Размер статей 3000-5000 збп. Ищу исполнителя с опытом написания статей на подобную тематику. Написание тестовой статьи обязательно. Жду откликов с ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать несколько статей для сайта с использованием ключевых слов. Тематика: маникюр/педикюр на дому. Буду ждать Ваших откликов.Копирайтинг27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $90
Добрый день. Требуется создать сайт-визитку для частного мастера маникюра/педикюра под ключ. В сайте должно быть 5 страниц(Главная,Цены,FAQ,Портфолио,Контакты), форма обратной связи,раздел новости на главной странице и админ-панель. Все информационные блоки сайта должны редактироваться из админ-панели без каких-либо ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад