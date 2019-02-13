Добрый день. Требуется добавить в шапку сайта на wordpress раздел с контактами(номера телефонов,кнопки Viber и Whatsapp с возможностью звонка или написания сообщения при нажатии на кнопку), режим работы и раздел заказать обратный звонок. Хотелось бы, чтобы задача ...