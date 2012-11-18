Олег Плахотный o_plaxao_plaxa
39 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Портфолио
- Листовка278 просмотров
- Наклейка в лифт328 просмотров
- Лотерейный билет443 просмотра
- Визитка210 просмотров
- Буклет197 просмотров
- Буклет173 просмотра
- Баннер129 просмотров
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- Афиша169 просмотров
- Афиша172 просмотра
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена на отлично, все строго по срокам, всегда открыт для общения. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Владимир хороший, адекватный заказчик. Грамотное ТЗ, наполнение, замечания. По оплате претензий тоже нет.
$25
10 баллов
11 лет назад
Все отлично сделано. 5+
Ответный отзыв
Внятное ТЗ. Оплата 100%. Рекомендую для работы
$25
10 баллов
11 лет назад
Олег полностью учел все пожелания, также максимально творчески и креативно подошел к проекту, что породило непредсказуемый, но очень впечатляющий позитивный результат! Советую данного исполнителя как креативно мыслящего и тонкочувствующего нынешние веянья рекламной моды
Ответный отзыв
Дмитрий хороший заказчик. Знает чего хочет, вносит адекватные замечания и пожелания. По оплате претензий нет. Одни положительные эмоции. Рекомендую
$13
10 баллов
11 лет назад
Олег прекрасно выполнил задачу, очень качественно и раньше срока, чем меня очень выручил К работе подходит очень ответственно и профессионально Адекватно общается, не стесняется задавать вопросы, вежлив, корректен Очень хороший специалист Обязательно буду обращаться ещё и рекомендую другим Мой + и 10 баллов Спасибо
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Владиславом, помимо того что приятный человек так и сразу видно профессионал своего дела, отсюда четкое ТЗ и ответы на поставленные вопросы.Он знает чего хочет. Было приятно работать, по оплате тоже никаких претензий. Надеюсь, смогу помочь еще)
$50
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа.Спасибо.
Ответный отзыв
Александр хороший заказчик. Отличное сотрудничество. Только положительные впечатления от трудоемкой работы. Делал грамотные замечания. Оплата своевременная. Рекомендую