o_plaxa

Олег Плахотный o_plaxa

 
39 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
leevlad
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Оформление светового короба
Работа выполнена на отлично, все строго по срокам, всегда открыт для общения. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Владимир хороший, адекватный заказчик. Грамотное ТЗ, наполнение, замечания. По оплате претензий тоже нет.
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Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Сделать 3 макета визиток
Все отлично сделано. 5+
Внятное ТЗ. Оплата 100%. Рекомендую для работы
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Timurin
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Нужен макет информационной таблички (на дом)
Олег полностью учел все пожелания, также максимально творчески и креативно подошел к проекту, что породило непредсказуемый, но очень впечатляющий позитивный результат! Советую данного исполнителя как креативно мыслящего и тонкочувствующего нынешние веянья рекламной моды
Дмитрий хороший заказчик. Знает чего хочет, вносит адекватные замечания и пожелания. По оплате претензий нет. Одни положительные эмоции. Рекомендую
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eshenko
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
$13
10 баллов
11 лет назад
Перевести макет из корела в послойный ПСД
Олег прекрасно выполнил задачу, очень качественно и раньше срока, чем меня очень выручил К работе подходит очень ответственно и профессионально Адекватно общается, не стесняется задавать вопросы, вежлив, корректен Очень хороший специалист Обязательно буду обращаться ещё и рекомендую другим Мой + и 10 баллов Спасибо
Доволен сотрудничеством с Владиславом, помимо того что приятный человек так и сразу видно профессионал своего дела, отсюда четкое ТЗ и ответы на поставленные вопросы.Он знает чего хочет. Было приятно работать, по оплате тоже никаких претензий. Надеюсь, смогу помочь еще)
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subone19
33 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
$50
10 баллов
11 лет назад
Обработать фотографию/Скан
Хорошая работа.Спасибо.
Александр хороший заказчик. Отличное сотрудничество. Только положительные впечатления от трудоемкой работы. Делал грамотные замечания. Оплата своевременная. Рекомендую
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