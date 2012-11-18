Олег прекрасно выполнил задачу, очень качественно и раньше срока, чем меня очень выручил К работе подходит очень ответственно и профессионально Адекватно общается, не стесняется задавать вопросы, вежлив, корректен Очень хороший специалист Обязательно буду обращаться ещё и рекомендую другим Мой + и 10 баллов Спасибо