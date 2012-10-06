Подправить дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок148 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо подправить некоторые ”косяки” в дизайне сайта и добавить контактные данные в ”шапку” сайта.Подробности в личку.Срок до 05.10.12.Объем небольшой.

13 лет назад
UCGRA
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$20
1 день
Работай Константина доволен.Все сделал быстро и качественно.Обязательно обращусь еще.
Приятно было сотрудничать. Точно изложил ТЗ, всегда на связи. Рекомендую всем! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад

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