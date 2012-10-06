Необходимо сверстать страничку на субдомене. В данной странице из особенностей: 1) должна быть форма контактов (в дизе, "оставьте контакты") 2) Блок "Интересные факты" должен получать данные с основного сайта (там такой тоже есть) ...
Подправить дизайн сайта
Здравствуйте.
Необходимо подправить некоторые ”косяки” в дизайне сайта и добавить контактные данные в ”шапку” сайта.Подробности в личку.Срок до 05.10.12.Объем небольшой.
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