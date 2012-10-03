Восстановление работоспособности сайтов (верстка)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок212 просмотров

Работа Удаленная / Постоянна

В общем ситуация следующая: Имеется довольно большая группа сайтов, которая была "эвакуирована" с проблемного хостинга. Некоторые сайты изменили адрес, некоторые сайты имеют не корректную верстку (и ее иногда требуется править), а у некоторых сайтов имеются битые ссылки.

Что бы восстановить работоспособность сайтов и привести их в надлежащий вид (согласно ТЗ, которое будет передано вам) необходим человек со знаниями:

- Adobe Photoshop (иногда придется затирать изображения на логотипах и изображениях, т.к некоторые сайты изменили свой адрес. В редких случаях необходимо будет нарисовать логотип или шапку)

- Отличное знание HTML (т.к иногда придется править верстку сайтов)

- Пунктуальность и аккуратность (т.к придется вылавливать битые страницы на сайтах, а так же изменять некоторые данные на всех остальных страницах)

Все сайты статичные и не большие. От 5 до 60 страниц.

В общем работа не сложная и требует в основном терпения и пунктуальности

Занятость: Постоянная (работы и проектов очень много) в день уделять минимум 6-8 часов времени.

ЗП: 12.000 руб. / мес.

Высылаю крохотное ТЗ, что бы убедиться что вы знаете HTML, а так же владеете графическим редактором.

HTML
13 лет назад
billing
Кирилл 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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