Необходимо сверстать страничку на субдомене. В данной странице из особенностей: 1) должна быть форма контактов (в дизе, "оставьте контакты") 2) Блок "Интересные факты" должен получать данные с основного сайта (там такой тоже есть) ...
Восстановление работоспособности сайтов (верстка)
Работа Удаленная / Постоянна
В общем ситуация следующая: Имеется довольно большая группа сайтов, которая была "эвакуирована" с проблемного хостинга. Некоторые сайты изменили адрес, некоторые сайты имеют не корректную верстку (и ее иногда требуется править), а у некоторых сайтов имеются битые ссылки.
Что бы восстановить работоспособность сайтов и привести их в надлежащий вид (согласно ТЗ, которое будет передано вам) необходим человек со знаниями:
- Adobe Photoshop (иногда придется затирать изображения на логотипах и изображениях, т.к некоторые сайты изменили свой адрес. В редких случаях необходимо будет нарисовать логотип или шапку)
- Отличное знание HTML (т.к иногда придется править верстку сайтов)
- Пунктуальность и аккуратность (т.к придется вылавливать битые страницы на сайтах, а так же изменять некоторые данные на всех остальных страницах)
Все сайты статичные и не большие. От 5 до 60 страниц.
В общем работа не сложная и требует в основном терпения и пунктуальности
Занятость: Постоянная (работы и проектов очень много) в день уделять минимум 6-8 часов времени.
ЗП: 12.000 руб. / мес.
Высылаю крохотное ТЗ, что бы убедиться что вы знаете HTML, а так же владеете графическим редактором.
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