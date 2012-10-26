Исправить ошибки в css или переверстать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок186 просмотров

После замены дизайна (новый дизайн покупали на temlatemonster) обнаружилась проблема с работой сайта в одном из популярных браузеров (Опера), а именно: обновление страницы периодически подвисает на 30-40 секунд. При этом в Mozilla Firefox таких проблем не наблюдается вовсе.

Сайт работает на CMS MODx.

Есть два типа шаблонов - с Флешем и без.

В шаблонах используются нестандартные скрипты через cufon.

Проблемы в опере наблюдаются в любом из шаблонов.

Методом научного тыка удалось определить что эти дикие тормоза в опере исчезают при отключении некоторых елементов верстки, коментировании части css-кода, отключении cufon-a.

Необходимо обеспечить нормальное функционирование сайта в популярных браузерах - Опера, Хром, Мозила Файрфокс.

За подробностями прошу в ПМ.

CSSMODX
13 лет назад
liveforlife
Владимир 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

artemdavidov
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Рекомендую. Хороший исполнитель.
Отличный заказчик. Конструктивное общение.Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

artemdavidov
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Джумла + ВиртуМарт верстка.

    Необходима кроссбраузерная верстка (с нормальным отображением на айпаде) , пара страниц чисто в джумле + верстка VirtueMart на том же сайте. С вас портфолио. Цена,предоплата и т.д. по договоренности. Оплата вебмани ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать сайт.

    Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт, дизайн есть. Никаких сложных элементов нет. Единственное - динамичное основное окно сайта. Двигается по отношению к фону. пишите примерные цены.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Запрограмировать сайт и фейсбук на templatemonster

    $500

    Для кулинарной студии требуется доработать и запрограмировать в сжатые сроки сайт и фейсбук на основе выбранного шаблона templatemonster. Главное чтобы шаблон имел версию которая будет читаться на Ipad и Mac ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка блока

    есть сайт вот на сайте есть блок http://www.webpagescreenshot.info/img/452465-928201220931PM http://kingsofcontent.biz/ нужно этот же блок такой же как он на главной перенести на эту страницу http://kingsofcontent.biz/kopirait ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать временную страницу

    Нужно сверстать временную страницу сайта. Исходник PSD в слоях. Сделать нужно сегодня. В личку не писать. В аську тоже. Все здесь. Срок и стоимость указать обязательно. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Небольшая доработка дизайна и верстки

    $50

    Есть готовый сайт, нужно немного доработать по дизайну, сверстать и прикрутить обратно к нашей админки.http://kmtlt.ru/ С техническим заданием можно ознакомиться по ссылке:http://files.mail.ru/YLTJKQ - умение дизайнить сайты (прорисовка элементов дизайна) и оперативно вносить коррективы ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта. NetCat. Срочно.

    ТЗ и макет главной в прикрепл. файлах. Остальные макеты по почте. Нужна ориентировочная стоимость, хотя бы цена "от..."

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наверстать простую страницу

    $50

    Это документ-шаблон который нужно перевести в HTCM/CSS и заодно оформить чтобы имел приятный вид. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArwcooJSFkrodE04dDRBUW5sODF4aklUT1JFdVF1QXc#gid=0 Закончить нужно сегодня

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад