Исправить ошибки в css или переверстать

После замены дизайна (новый дизайн покупали на temlatemonster) обнаружилась проблема с работой сайта в одном из популярных браузеров (Опера), а именно: обновление страницы периодически подвисает на 30-40 секунд. При этом в Mozilla Firefox таких проблем не наблюдается вовсе.

Сайт работает на CMS MODx.

Есть два типа шаблонов - с Флешем и без.

В шаблонах используются нестандартные скрипты через cufon.

Проблемы в опере наблюдаются в любом из шаблонов.

Методом научного тыка удалось определить что эти дикие тормоза в опере исчезают при отключении некоторых елементов верстки, коментировании части css-кода, отключении cufon-a.

Необходимо обеспечить нормальное функционирование сайта в популярных браузерах - Опера, Хром, Мозила Файрфокс.

За подробностями прошу в ПМ.