Сверстать сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок250 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт, дизайн есть.

Никаких сложных элементов нет. Единственное - динамичное основное окно сайта. Двигается по отношению к фону.

пишите примерные цены.

13 лет назад
ALEX454519993
Ляшенко 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Ответственный исполнитель, постоянно на связи. Приемлемые условия. Буду работать в дальнейшем. Делал верстку.
Приятно было работать, очень хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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