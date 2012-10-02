Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок163 просмотра

доработали дизайн сайта надо внести изменение

Drupal
13 лет назад
flurdes
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется верстальщик с элементами дизайна

    На развитие и поддержку сайта требуется верстальщик-дизайнер. Работа периодическая, сдельная по каждому конкретному заданию. т.е. не полная занятость, а скорее подработка. Требования: - кроссбраузерная верстка стилями, спрайты. - умение дорабатывать ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заверстать выпадающие меню

    $20

    Имеется сайт sct-lubricants.ru К пункту "Продукция" добавилось два пункта меню (смотри прикрепленный файл). Необходимо заверстать эти два пункта в виде выпадающего вертикальноего меню в том же стиле, ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка

    $10

    Собственно нужно сделать верстку дизайн в приложении. Фиксированная, валидно, кроссбраузерно Несколько моментов: - делать z-index (где это потребуется, а точно потребуется в отзывах, там над картинкой должен быть ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Правка шаблона ДЛЕ

    Добрый день, нужны правки в шаблоне ДЛЕ, а именно поиграется с масштабом, так как он на разных мониторах отображается по разному. И мелкие детали. Сроки: максимально быстро. Оплата : ВебМани ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Psd в html + css

    $25

    Есть шаблон его надо нарезать и сверстать - одна страница Режем это - http://uafile.com.ua/get/48069/ Кроссбраузерность, DIVовая верстка.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простой макет - в Template CMS (или аналог)

    $100

    Добрый вечер. Требуется сделать очень простой сайт на очень простой CMS - сверстать макет (см. приложение), на основе макета - еще 5 страниц, и все это дело оперативно запустить. Верстка - "резина" + есть пару ...

    DrupalJavaScriptJoomlaMySQLWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать меню

    $100

    макет: tolkachev.biz/10/131.psd Выпадающее меню при наведении. Только Css (!) Резина по длине.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменить готовый шаблон

    $50

    Здравствуйте! Есть готовый шаблон нужно изменить цвета в нем, через файл стилей CSS и заменить иконки на новые сответствующие новому цветовому решению шаблона. Шаблон темный почти черный) а ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка несложной страницы

    $30

    Здравствйте! Сейчас делается дизайн для страницы сбора конактов. Надо будет сверстать дизайн, до завра 15:00 по москве. Примерный макет в приложении. На странице должен быть: 1. Слайдер фоток ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад