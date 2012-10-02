Простой макет - в Template CMS (или аналог)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка111 просмотров

Добрый вечер. Требуется сделать очень простой сайт на очень простой CMS - сверстать макет (см. приложение), на основе макета - еще 5 страниц, и все это дело оперативно запустить. Верстка - "резина" + есть пару мелких деталей на Javascript (типа затемнения фоток). В макете изменена шапка, ее отправлю дополнительно. Для реализации предлагаю использовать Template CMS. Можно любой аналог "для тупых", строго (!) без использования mysql (принципиальное требование). Никаких Wordpress, Joomla, Drupal - даже не думайте, почему - не спрашивайте и считайте это моей прихотью :)

Код должен быть читаемым и логичным, а сайт грузиться супербыстро (учитывая что здесь грузиться нечему).

Бюджет на задачу 2000 российских рублей (или 65wmz). Сроки - до субботы включительно, в воскресенье должен быть готовый сайт (данные доступа предоставлю), т.к. в понедельник запуск по плану пиар-компании к концертам :)

DrupalJavaScriptJoomlaMySQLWordPress
13 лет назад
fm-club
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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