Требуется верстальщик. На постоянную работу на дому. Неполная занятость. Требования : HTML(5 желательно),Java,PHP,JQuery Желательно: CMS(WP,Joomla) связь email: [email protected] ...
Сверстать меню
макет: tolkachev.biz/10/131.psd
Выпадающее меню при наведении.
Только Css (!)
Резина по длине.
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