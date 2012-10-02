Сверстать меню

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок323 просмотра

макет: tolkachev.biz/10/131.psd

Выпадающее меню при наведении.

Только Css (!)

Резина по длине.

CSS
13 лет назад
Nitro7
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
После данного "Исполнителя" я отдавал на переверстку меню ещё раз. Козырь не справился с работой и даже не отвечал в скайп!
Категорически не советую сотрудничать с этим человеком. 1. Второго такого неадекватного заказчика я пока не встречал и надеюсь этого никогда не случиться. Вначале принял работу, потом через несколько дней написал что нужно подправить меню, причем начал с угроз что типа "забаню твой кошелек и напишу плохой отзыв", я подправил то что он хотел (нужно было с самого начала нормально объяснять), проверил, у меня все было ок, но он все-равно остался недоволен и снова стал угрожать, мол отдавай деньги и еще сверху за моральный ущерб)) 2. Потом куда-то пропал и теперь написал свою лживую клевету. Что ж, 25 положительных отзывов против одного твоего, это о чем-то должно говорить.

Заявки фрилансеров

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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