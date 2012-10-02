Сверстать меню

Категорически не советую сотрудничать с этим человеком. 1. Второго такого неадекватного заказчика я пока не встречал и надеюсь этого никогда не случиться. Вначале принял работу, потом через несколько дней написал что нужно подправить меню, причем начал с угроз что типа "забаню твой кошелек и напишу плохой отзыв", я подправил то что он хотел (нужно было с самого начала нормально объяснять), проверил, у меня все было ок, но он все-равно остался недоволен и снова стал угрожать, мол отдавай деньги и еще сверху за моральный ущерб)) 2. Потом куда-то пропал и теперь написал свою лживую клевету. Что ж, 25 положительных отзывов против одного твоего, это о чем-то должно говорить.