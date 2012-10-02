Верстка нескольких страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок214 просмотров

Нужно сверстать 4 страницы. Требования: XHTML 1.0 Strict, css2. Код должен быть валидный. Пока прилагаю jpg — исполнителю будет psd. На главной странице только нужно убрать надпись Перезвоните мне в шапке. И там где форма - надпись *Обязательные поля для заполнения поместите перед формой. Срок — 2 дня

13 лет назад
svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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