Верстка дизайна на cs-cart cms

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок131 просмотр

Необходим верстальщик со стажем работы со smarty для верстки и внедрения не сложного дизайна. Верстка должна быть кроссобраузерная, дивами, с чистым валидным кодом, ширина фиксированная.

Версия cs-cart 3.03 (http://cs-cart.com.ua/ самая новая), были значительно переделаны и упрощены дефолтные шаблоны.

Пример макета по запросу. По срокам чем быстрее те лучше, в идеале не больше недели.

13 лет назад
RAZORv3
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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