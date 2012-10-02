Верстка дизайна на cs-cart cms

Необходим верстальщик со стажем работы со smarty для верстки и внедрения не сложного дизайна. Верстка должна быть кроссобраузерная, дивами, с чистым валидным кодом, ширина фиксированная.

Версия cs-cart 3.03 (http://cs-cart.com.ua/ самая новая), были значительно переделаны и упрощены дефолтные шаблоны.

Пример макета по запросу. По срокам чем быстрее те лучше, в идеале не больше недели.