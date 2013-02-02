Сверстать 2 страницы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки147 просмотров

Нужно сверстать 2 страницы. Требования: XHTML 1.0 Strict, css2. Код должен быть валидный. Пока прилагаю jpg - исполнителю будет psd. Главное меню - выпадающее, Архив номеров - слайдер, Новости, Сезонный вопрос, Тема номера, Полезная информация - вкладки, должны переключаться без перегрузки страницы. На index_форма для коммента будет еще всплывающая форма при клике по Связаться с нами. Срок - 2 дня

13 лет назад
svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$40
2 дня
Верстка была выполнена грамотно. Продолжаем сотрудничество.
Хороший заказчик, всегда своевременная оплата. Сотрудничаем до сих пор

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад