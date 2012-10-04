Требуется php коддер. Отличное знание php и java. Веб программирование. Надо будет писать калькуляторы под сайты. Пишем только в проект. Указываем месячную оплату.
Верстка одной страницы
Надо сверстать одну страничку, кроссбраузерно и валидно.
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