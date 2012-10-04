Верстка одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок183 просмотра

Надо сверстать одну страничку, кроссбраузерно и валидно.

13 лет назад
adlic
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Верстку выполнил в срок, как и обещал. Готовый код полностью соответствует жестким требованиям, за что очень благодарен. Советую как очень ответственного и знающего исполнителя, спасибо.
Все было супер (насколько я могу помнить по прошествии такого кол-ва времени).

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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