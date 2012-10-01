Разработать дизайн и сверстать в html для prines.ru Основное направление сайта заказ еды и продуктов питания, соответственно главное чтобы цвета были съедобными.
Поправить вёрстку на wordpress
Для сайта airagent.ru
Нужно поправить вёрстку /найти проблему и восстановить работку скриптов.
После проведения работ по оптимизации на сервере слетела вёрстка выпадающих списков, нарушилась работа скриптов, форма перестала отправлять сообщение. Код не менялся.
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