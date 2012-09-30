Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка246 просмотров

Добрый день нуждаюсь в верстке макета для портфолио.

Покажу одну страницу,как пример.

От Вас цена сроки.

Новичкам не обращаться, в лс не писать,интересующим меня исполнителям напишу сам.

P.S добавил внутренние.

13 лет назад
ArtPIXE
Олег 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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