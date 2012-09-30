Разработать дизайн и сверстать в html для prines.ru Основное направление сайта заказ еды и продуктов питания, соответственно главное чтобы цвета были съедобными.
Верстка макета
Добрый день нуждаюсь в верстке макета для портфолио.
Покажу одну страницу,как пример.
От Вас цена сроки.
Новичкам не обращаться, в лс не писать,интересующим меня исполнителям напишу сам.
P.S добавил внутренние.
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