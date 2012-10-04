Создать три страницы на Wordpress (текст уже есть) . Установить плагин Contact Form 7 Установить форму подписки на рассылку,настроить форму обратной связи с помощью CF7 по образцу. Внести небольшие изменения в ...
Html/css верстка главной страницы магазина
Здравствуйте, Дамы и Господа. Необходимо сверстать главную страницу интернет-магазина. После займемся внутренними. В приложении картинка макета. Исходный файл будет выслан выбранному исполнителю.
- верстка DIV, чистый и валидный код
- кроссбраузерность
- семантика
- есть элементы на js
Выбранный исполнитель
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