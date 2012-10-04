Html/css верстка главной страницы магазина

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок295 просмотров

Здравствуйте, Дамы и Господа. Необходимо сверстать главную страницу интернет-магазина. После займемся внутренними. В приложении картинка макета. Исходный файл будет выслан выбранному исполнителю.

- верстка DIV, чистый и валидный код

- кроссбраузерность

- семантика

- есть элементы на js

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
rafakarii
Рафаиль 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Нужна была верстка для интернет-магазина. Дизайн сайта представлял известные трудности для верстки. Вот проект http://www.weblancer.net/projects/437530.html. Но Сергей прекрасно справился с задачей, и с графикой, и с функционалом. И скорость потрясающая. Когда показал верстку дизайнеру макета сайта, тот сказал только одно: "Толковый верстальщик". Не могу не отметить вежливое общение со стороны Сергея, внимание и заботу о потребностях заказчика. Это очень важно. Одним словом - сформировал задачу, передал макет - на выходе готовый результат, что хотели получить, и никакой головной боли. Всем советую. Мы с Сергеем однозначно будем продолжать сотрудничество.
Не торопит, относится с пониманием, легко найти компромисс в решении некоторых нюансов. Приятный в общении. Оплата своевременная. Надеюсь этой задачей сотрудничеством с ним не закончим. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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