Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
12 лет назад
Очень понравилось работать с Сергеем! Настоящий профессионал! Выбрали его еще и по человеческим качествам. Все сделал раньше оговоренного срока. Все замечания были учтены и тут же исправлены. Рекомендуем всем обращаться к Сергею.
Ответный отзыв
Спасибо большое за продуктивное качественное сотрудничество, всё было на высоте!
$350
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Сергею за качественно сделанную работу. Очередной раз он грамотно и профессионально реализовал сложный проект с динамический версткой. Все было сделано в срок и точно по ТЗ.
Ответный отзыв
Пример идеального заказчика, без преувеличения. Работать одно удовольствие. ТЗ безупречное, лишних вопросов не возникало. Ещё раз большое Вам спасибо. Так держать!
$50
10 баллов
12 лет назад
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Профессиональный верстальщик, отлично справился с задачей. Работу выполнил в 2 раза быстрее срока. Рекомендую!
Ответный отзыв
Никаких проблем не возникло. Всё быстро, качественно, аккуратно, претензий не имею.
$500
10 баллов
12 лет назад
Сергей, как всегда, сделал все отлично. Выполнил работу даже раньше срока. Кроме того сделал и все нужные динамические эффекты (слайдеры, всплывающие окна и т.п.).
Ответный отзыв
Никаких проблем при работе с данным заказчиком не возникало. На любой вопрос был дан ответ, своевременная оплата. Приятный в общении, серьезный человек. Спасибо! Как заказчика всем рекомендую.
$330
10 баллов
12 лет назад
Сергей очень порадовал: работа была выполнена на высоком профессиональном уровне. Не смотря на сложность проекта, все делалось оперативно и очень качественно. Чувствуется высокий уровень. Спасибо Сергею. В своих будущих проектах буду к нему обращаться.
Ответный отзыв
Большое спасибо за качество предоставленного материала, своевременные ответы. Оплата вовремя. Очень приятный в общении человек, ни один вопрос не оставался без ответа. Так держать!
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