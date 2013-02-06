xaweleon

Сергей xaweleon

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HTML-верстка, CSS, jQuery

Отзывы заказчиков

julian22
Юлия 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Сверстать сайт 17 страниц
Очень понравилось работать с Сергеем! Настоящий профессионал! Выбрали его еще и по человеческим качествам. Все сделал раньше оговоренного срока. Все замечания были учтены и тут же исправлены. Рекомендуем всем обращаться к Сергею.
Спасибо большое за продуктивное качественное сотрудничество, всё было на высоте!
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mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
12 лет назад
Сверстать 7 страниц сайта
Спасибо Сергею за качественно сделанную работу. Очередной раз он грамотно и профессионально реализовал сложный проект с динамический версткой. Все было сделано в срок и точно по ТЗ.
Пример идеального заказчика, без преувеличения. Работать одно удовольствие. ТЗ безупречное, лишних вопросов не возникало. Ещё раз большое Вам спасибо. Так держать!
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ToMillion
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сверстать 1 страницу из psd-макета
CSSHTML
Профессиональный верстальщик, отлично справился с задачей. Работу выполнил в 2 раза быстрее срока. Рекомендую!
Никаких проблем не возникло. Всё быстро, качественно, аккуратно, претензий не имею.
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otvet
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Нужно сверстать сайт, порядка 15 макетов
Сергей, как всегда, сделал все отлично. Выполнил работу даже раньше срока. Кроме того сделал и все нужные динамические эффекты (слайдеры, всплывающие окна и т.п.).
Никаких проблем при работе с данным заказчиком не возникало. На любой вопрос был дан ответ, своевременная оплата. Приятный в общении, серьезный человек. Спасибо! Как заказчика всем рекомендую.
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mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$330
10 баллов
12 лет назад
Сверстать главную страницу сайта
Сергей очень порадовал: работа была выполнена на высоком профессиональном уровне. Не смотря на сложность проекта, все делалось оперативно и очень качественно. Чувствуется высокий уровень. Спасибо Сергею. В своих будущих проектах буду к нему обращаться.
Большое спасибо за качество предоставленного материала, своевременные ответы. Оплата вовремя. Очень приятный в общении человек, ни один вопрос не оставался без ответа. Так держать!
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HTML-верстка
32 отзыва
от $10
от 1 дня
#192
Сайты «под ключ»
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от $100
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