Веб-программирование, интернет-магазины, доработка, починка, оптимизация.

﻿Мы компания веб-разработчик с 2007 года.

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У нас в команде есть тимлиды, бэкенд разработчики, фронтенд разработчики, тестировщики и системный администратор.

Мы решаем любые технические задачи, связанные с магазинами: доработка, разработка по готовому дизайну, оптимизация, устранение ошибок, интеграция.

С нашей стороны с вами всегда будут общаться тимлиды с обширным личным опытом в программировании и веб-разработке. Они квалифицировано ответят на любые ваши вопросы, не тратя время на передачу их конечным специалистам.

Стоимость работ мы оцениваем предварительно и не меняем в процессе выполнения. Если не изменяется сама задача.

Наш сaйт http://krasivoereshenie.ru/

﻿Условия работы

﻿﻿С новыми заказчиками мы всегда работаем с 50% предоплатой

﻿Работаем по договору.

﻿С постоянными заказчиками работа выстраивается индивидуально.

﻿Опыт работы

﻿Мы работали с магазинами на cms:

﻿1С-Битрикс;

Prestashop;

Magento;

Shop-Script;

CS-Cart;

OpenCart;

osCommerce;

X-Cart;

Joomla Virtuemart;

ZF;

самописные cms и другие.

Из областей:

﻿косметика и парфюмерия;

тренажеры;

рыбалка;

товары для дома;

товары для животных;

недвижимость;

печи и камины;

автомобильный тюниниг;

шины и диски;

компьютеры;

гаджеты и другие.

Интегрировали магазины с:

﻿Мой склад;

Яндекс.Маркет;wikimart;

Google docs;

pipedrive;

Манго;

Calltouch;

Jivosite;

UniSender;

QX;

ActionPay;

Admitad;

Criteo;

различные смс шлюзы.

Работали с платежными системами:

И системами доставки:

Использовали специализированное ПО: