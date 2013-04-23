Мы компания веб-разработчик с 2007 года.
Наша основная специализация доработка сложных интернет-магазинов на постоянной основе.
У нас в команде есть тимлиды, бэкенд разработчики, фронтенд разработчики, тестировщики и системный администратор.
Мы решаем любые технические задачи, связанные с магазинами: доработка, разработка по готовому дизайну, оптимизация, устранение ошибок, интеграция.
С нашей стороны с вами всегда будут общаться тимлиды с обширным личным опытом в программировании и веб-разработке. Они квалифицировано ответят на любые ваши вопросы, не тратя время на передачу их конечным специалистам.
Стоимость работ мы оцениваем предварительно и не меняем в процессе выполнения. Если не изменяется сама задача.
Наш сaйт http://krasivoereshenie.ru/
Условия работы
С новыми заказчиками мы всегда работаем с 50% предоплатой
Работаем по договору.
С постоянными заказчиками работа выстраивается индивидуально.
Опыт работы
Мы работали с магазинами на cms:
- 1С-Битрикс;
- Prestashop;
- Magento;
- Shop-Script;
- CS-Cart;
- OpenCart;
- osCommerce;
- X-Cart;
- Joomla Virtuemart;
- ZF;
- самописные cms и другие.
- косметика и парфюмерия;
- тренажеры;
- рыбалка;
- товары для дома;
- товары для животных;
- недвижимость;
- печи и камины;
- автомобильный тюниниг;
- шины и диски;
- компьютеры;
- гаджеты и другие.
- Мой склад;
- Яндекс.Маркет;wikimart;
- Google docs;
- pipedrive;
- Манго;
- Calltouch;
- Jivosite;
- UniSender;
- QX;
- ActionPay;
- Admitad;
- Criteo;
- различные смс шлюзы.
- Яндекс.Касса;
- Paypal;
- Сбербанк;
- PayAnyWay;
- Robokassa;
- Qiwi;
- Cyberplat;
- Яндекс.Money;
- Webmoney;
- Payture;
- bspayone.
- DPD;
- СДЭК;
- Axiomus;
- boxberry;
- PickPoint;
- Logibox;
- edost.ru.
- Apache Solr;
- tarantool;
- mongoDB;
- memcached;
- RabbitMQ.
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