otvet

Георгий otvet

 
41 годРоссия/Уфа
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-программирование, интернет-магазины, доработка, починка, оптимизация.

﻿Мы компания веб-разработчик с 2007 года.

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Наша основная специализация доработка сложных интернет-магазинов на постоянной основе.

У нас в команде есть тимлиды, бэкенд разработчики, фронтенд разработчики, тестировщики и системный администратор.

Мы решаем любые технические задачи, связанные с магазинами: доработка, разработка по готовому дизайну, оптимизация, устранение ошибок, интеграция.

С нашей стороны с вами всегда будут общаться тимлиды с обширным личным опытом в программировании и веб-разработке. Они квалифицировано ответят на любые ваши вопросы, не тратя время на передачу их конечным специалистам.

Стоимость работ мы оцениваем предварительно и не меняем в процессе выполнения. Если не изменяется сама задача.

Наш сaйт http://krasivoereshenie.ru/

﻿Условия работы

﻿﻿С новыми заказчиками мы всегда работаем с 50% предоплатой

﻿Работаем по договору.

﻿С постоянными заказчиками работа выстраивается индивидуально.

﻿Опыт работы

﻿Мы работали с магазинами на cms:

  • ﻿1С-Битрикс;
  • Prestashop;
  • Magento;
  • Shop-Script;
  • CS-Cart;
  • OpenCart;
  • osCommerce;
  • X-Cart;
  • Joomla Virtuemart;
  • ZF;
  • самописные cms и другие.
﻿Из областей:

  • ﻿косметика и парфюмерия;
  • тренажеры;
  • рыбалка;
  • товары для дома;
  • товары для животных;
  • недвижимость;
  • печи и камины;
  • автомобильный тюниниг;
  • шины и диски;
  • компьютеры;
  • гаджеты и другие.
﻿Интегрировали магазины с:

  • ﻿Мой склад;
  • Яндекс.Маркет;wikimart;
  • Google docs;
  • pipedrive;
  • Манго;
  • Calltouch;
  • Jivosite;
  • UniSender;
  • QX;
  • ActionPay;
  • Admitad;
  • Criteo;
  • различные смс шлюзы.
﻿Работали с платежными системами:

  • ﻿Яндекс.Касса;
  • Paypal;
  • Сбербанк;
  • PayAnyWay;
  • Robokassa;
  • Qiwi;
  • Cyberplat;
  • Яндекс.Money;
  • Webmoney;
  • Payture;
  • bspayone.
И системами доставки:

  • DPD;
  • СДЭК;
  • Axiomus;
  • boxberry;
  • PickPoint;
  • Logibox;
  • edost.ru.
Использовали специализированное ПО:

  • Apache Solr;
  • tarantool;
  • mongoDB;
  • memcached;
  • RabbitMQ.
OpenCartMongoDBJoomlaMagentoPrestashopApacheVirtuemart
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Отзывы заказчиков
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$483
8 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на Битриксе
Задача решена. Громадное спасибо.
Вполне хорошо поработали
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Модуль пересчёта валют для Webasyst 309
Отличная работа, рекомендую!
И второй проект прошел как и первый, на ура!
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$147
10 баллов
9 лет назад
Webasyst 5 - разработка калькулятора шин/дисков.
Что тут скажешь, ребята - профи! Мои рекомендации.
Спасибо за лестный отзыв! Было очень приятно работать. Оплата и коммуникации, все без проволочек. Спасибо!
Ответный отзыв
Capusha
Илья 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2500
10 баллов
9 лет назад
Фильтр для каталога с большим кол-вом skus
Ребята молодцы! После нескольких итераций сделали идеальное технологическое решение с учетом всех моих пожеланий. Пошел трафик, пошли заказы. Я счастлив! В последующем буду обращаться еще.
Мне очень понравилось работать с Ильей. Интересные задачи, хорошо описанные в виде ТЗ. В процессе работы получилось наладить взаимопонимание.
Ответный отзыв
evgeni_kalita
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3500
10 баллов
11 лет назад
Прицепить новый дизайн на 2 магазина ShopScript
С этой командой приятно работать. Работы были выполнены качественно, с учетом требуемых доработок. Все было сделано как надо, никаких проблем и сложностей не возникло. Хотим работать и дальше.
Все супер
Ответный отзыв
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