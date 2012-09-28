Сверстать 2 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки98 просмотров

Требуется дивная кроссбраузерная верстка.

Скриншот приложен.

Вторая страница аналогичная, с веб-формой для отправки письма + капча.

Функционал минимальный, понятен из файла.

Главное - сверстать точно (практически попиксельно).

Исходник - tiff в слоях.

В личку не писать. В аську тоже. Все здесь.

Срок и стоимость указать обязательно.

Оплата ТОЛЬКО Яндекс.Деньги после сдачи-приемки.

13 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KurchenkoOA
Олег 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

KurchenkoOA
Олег 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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