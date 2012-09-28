есть дизайн в PSD. Нужно нарезать шаблон магазина на ВамШоп, версия 1,73 В принципе, можно "упростить" работу- сделать просто верстку в ХТМЛ. но цена тогда ниже сильно. ...
Сверстать 2 страницы
Требуется дивная кроссбраузерная верстка.
Скриншот приложен.
Вторая страница аналогичная, с веб-формой для отправки письма + капча.
Функционал минимальный, понятен из файла.
Главное - сверстать точно (практически попиксельно).
Исходник - tiff в слоях.
В личку не писать. В аську тоже. Все здесь.
Срок и стоимость указать обязательно.
Оплата ТОЛЬКО Яндекс.Деньги после сдачи-приемки.
Выбранный исполнитель
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