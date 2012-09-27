Верстка шаблонов для OpenCart

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки149 просмотров

Нужны профессиональные верстальщики шаблонов для OpenCart.

Готов выкупать шаблоны на постоянной основе, от 20 до 50 штук в месяц с предоставлением концепции дизайна (цвета, позиционирование блоков и пр.).

Указывайте цену и сроки из расчёта за изготовление одного шаблона.

Примеры шаблонов:

1. http://gege.su/

2. http://themeforest.net/category/ecommerce/opencart

3. http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/

4. http://opencartforum.ru/files/category/11-платные-шаблоны/

Демо cms: http://myopencart.ru/demonstration.php

Opencart
13 лет назад
neonking
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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