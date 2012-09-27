http://www.imageset.ru/img/ecomedfondini.jpg Сайт благотворительный, хотелось бы сделать как можно дешевле.
Верстка шаблонов для OpenCart
Нужны профессиональные верстальщики шаблонов для OpenCart.
Готов выкупать шаблоны на постоянной основе, от 20 до 50 штук в месяц с предоставлением концепции дизайна (цвета, позиционирование блоков и пр.).
Указывайте цену и сроки из расчёта за изготовление одного шаблона.
Примеры шаблонов:
2. http://themeforest.net/category/ecommerce/opencart
3. http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/
4. http://opencartforum.ru/files/category/11-платные-шаблоны/
Демо cms: http://myopencart.ru/demonstration.php
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