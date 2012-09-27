Дизайны, верстка для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка151 просмотр

Нужен человек для работы над шаблонами под DLE 9.7

Работы должны быть быстрые и дешовые.

Я делаю сетку сайтов и на каждом сайте должен быть легкий шаблон по тематике сайта.

Я даю шаблон готового сайта и говорю что поправить, изменить шапку, либо сверстать из HTML шаблона под DLE двиг.

Сайтов неск десятков. Каждый 15-25wmz, не выше.

Оплата вебмани либо СБС. На Ваш выбор.

DLEHTML
13 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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