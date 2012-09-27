Срочно! Сверстать одну страничку.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок182 просмотра

Доброго времени суток.

Есть срочный заказ на верстку макета 1 страницы по готовому хтмл(с минимальными расхождениями от оригинальной структуры). Кросбраузерно включая ИЕ6. Сроки до завтра 12 утра.

Макет скину заинтересовавшийся.

13 лет назад
revardy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

WebColorit
Иван 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$70
1 день
Суть задания была в очень быстрой реализации. До последнего тянул и в итоге не выходит на связь.

Заявки фрилансеров

WebColorit
Иван 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад

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