Отредактировать шаблон на WP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок109 просмотров

Отредактировать нумерацию серий (шрифт укрупнить, заголовок поменять с "Стр." на "Серии:" (без кавычек).

Номер открытой серии выделить другим цветом и увеличить) и сам блок со списком серий немного передвинуть выше, ближе к плееру.

WordPress
13 лет назад
Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Спасибо! Всё что смог - сделал. Ответственный человек, буду обращаться еще.
Все прошло отлично.

Заявки фрилансеров

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад