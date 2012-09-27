Оптимизация верстки под IPad

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Здравствуйте!

Нам нужна html-верстка под iPad

И нужно, чтобы сайт корректно отражался во всех броузерах.

Макет типа www.act-development.ru

Хотели бы узнать стоимость данной работы.

Кто может сделать, за сколько.

Прошу привести примеры ваших работ сайтов в интернет с версткой под ipad

На сайте будут слайдеры типа

http://www.darustire.ru/ ( слайдер вверху с перемещением)

http://www.autokover.ru/ ( интерактивный слайдер- бегунок)

http://www.act-development.ru/ ( слайдер растворяющихся картинок)

Элементы данных сайтов будут на вашем сайте.

Ответ пишите на [email protected]

или здесь на проекте.

HTML
13 лет назад
carich
Ольга 
54 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$200
5 дней

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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