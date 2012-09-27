Оптимизация верстки под IPad

Здравствуйте!

Нам нужна html-верстка под iPad

И нужно, чтобы сайт корректно отражался во всех броузерах.

Макет типа www.act-development.ru

Хотели бы узнать стоимость данной работы.

Кто может сделать, за сколько.

Прошу привести примеры ваших работ сайтов в интернет с версткой под ipad

На сайте будут слайдеры типа

http://www.darustire.ru/ ( слайдер вверху с перемещением)

http://www.autokover.ru/ ( интерактивный слайдер- бегунок)

http://www.act-development.ru/ ( слайдер растворяющихся картинок)

Элементы данных сайтов будут на вашем сайте.

Ответ пишите на [email protected]

или здесь на проекте.