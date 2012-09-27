Есть новый дизайн для сайта, выполнен профессионально, все блоки слоев подписаны. Сайт состоит по сути из трех страниц, плюс дополнительно на одной странице будет меняться содержание 2 или 3 раза (надо смотреть), вот адрес oilcatalog.ru. ...
Оптимизация верстки под IPad
Здравствуйте!
Нам нужна html-верстка под iPad
И нужно, чтобы сайт корректно отражался во всех броузерах.
Макет типа www.act-development.ru
Хотели бы узнать стоимость данной работы.
Кто может сделать, за сколько.
Прошу привести примеры ваших работ сайтов в интернет с версткой под ipad
На сайте будут слайдеры типа
http://www.darustire.ru/ ( слайдер вверху с перемещением)
http://www.autokover.ru/ ( интерактивный слайдер- бегунок)
http://www.act-development.ru/ ( слайдер растворяющихся картинок)
Элементы данных сайтов будут на вашем сайте.
Ответ пишите на [email protected]
или здесь на проекте.
Выбранный исполнитель
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