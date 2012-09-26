под iphone см psd во вложении
Доработать верстку Prestashop
Здравствуйте.
Есть магазин на Prestashop gold-alco.ru
Нужно переделать верхнюю часть так чтобы большое слайдшоу отображалось полностью в первом экране при разрешении 1366х768
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