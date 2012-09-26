под iphone см psd во вложении
Требуется верстка и установка MODx
Требуется из PSD сверстать сайт и установить на MODx, внутренние страницы будут отличаться от основного дизайна но уже сверстаны, главные требования:
1. Валидность
2. Кроссбраузерность
3. Оптимизация под все разрешения экрана
4. Внимание к мелочам и досконально точная верстка
За деталями пишите в аську 615414
Заявки фрилансеров
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