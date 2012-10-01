Требуется верстка 5 документов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок188 просмотров

Есть 4 doc и 1 xls документ (все на 1 странцу), которые нужно сверсать в html. Все документы представляют из себя обычные бланки типа Заявка или Накладная.

Есть пример того как это нужно делать (пример сверстанного документа).

HTML
13 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$150
1 день
Отличный специалист. Проектные работы были выполнены четко в оговоренные сроки. Все было изначаль сделано очень качественно, поэтому правок было совсем мало, что для верстки крайне редко. Рекомендую, как ответственного и профессионального исполнителя! Продолжаем сотрудничество.
Александр отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, вежливый. Оплату произвел во-время и без каких либо задержек. Вообщем работать с такими людьми одно удовольствие.

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hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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