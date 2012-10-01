требуется верстка шапки сайта на уже готовом сайте. сделать нужно завтра.
Требуется верстка 5 документов
Есть 4 doc и 1 xls документ (все на 1 странцу), которые нужно сверсать в html. Все документы представляют из себя обычные бланки типа Заявка или Накладная.
Есть пример того как это нужно делать (пример сверстанного документа).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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